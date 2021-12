Tối 31-12, Phòng Cảnh sát Ma túy, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, ngụ xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.



Nghi phạm Phạm Thanh Hưng. Ảnh: H.H

Đây là tội mà lần đầu tiên công an TP Đà Nẵng khởi tố từ khi chia tách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Trước đó, sau thời gian mật phục, khuya 19-12, các trinh sát, Phòng Cảnh sát Ma túy bất ngờ ập vào một khách sạn trên đường An Cư 6 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Tại đây, công an phát hiện trong ba phòng có 17 người (7 nữ, 10 nam) đang say sưa trong tiếng nhạc vỡ lồng ngực, có biểu hiện phê ma túy. Qua kiểm tra, có 10 người dương tính với chất ma túy.

Tang vật gồm ba bộ gồm loa đèn nháy laser phục vụ “bay lắc”, ba gói Ketamine, bốn viên thuốc lắc, sứ và ồng hút phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Qua điều tra, công an các định Hung là quản lý kiêm là người đứng tên hợp thuê khách sạn này. Anh ta thay đổi kết cấu một số phòng của khách sạn như làm cách âm, trang bị loa đèn... chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh thang máy, Hung còn mở nhiều lối thoát khác nhau trong khách sạn, gắn camera giám sát xung quanh nhằm cảnh giới người lạ và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nghi phạm này chỉ đăng lên các nhóm kín trên Zalo, Instagram, Facebook và có một số “cộng tác viên” thường phục vụ tại các quán nhậu, điểm ăn chơi để quảng bá, lôi kéo “dân chơi” đến “bay lắc”.



Những "dân chơi" thích "bay lắc" được phát hiện trong địa điểm của nghi phạm. Ảnh: H.H

Đặc biệt, Hưng không để “dân chơi” đến địa điểm của mình bằng phương tiện cá nhân mà khi có nhu cầu thì tập kết tại một điểm bất kỳ sau đó Hưng điều xe đón hoặc yêu cầu khách bắt thuê xe taxi hoặc xe công nghệ đến. Sau khi đến khách sạn thì Hưng chỉ dẫn đưa lên các phòng và khóa trái cửa để cho dân chơi say sưa bay lắc.