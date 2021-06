Chiều 18-6, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được nhóm nghi phạm gây ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử VOV bằng cách từ chối dịch vụ (DDoS).



Thông tin ban đầu, nhóm nghi phạm là người trong nước. Cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để làm rõ vụ việc.







Các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau vào bình luận ác ý, chửi bới, đánh giá VOV 1* (1 sao) trên Google Map.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngay khi nhận được thông tin về cuộc tấn công mạng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an đã chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc.

Sau đó, các fanpage khác của VOV1, VOV2, Kênh truyền hình VOV… cũng liên tiếp nhận hàng trăm bình luận tương tự.

Theo VOV, các phóng viên thực hiện loạt bài này cũng bị hàng loạt nick lạ gửi tin nhắn chửi bới, xúc phạm, đe dọa. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn dò tìm số điện thoại, mạng xã hội của vợ hoặc chồng phóng viên VOV.VN để khủng bố dưới dạng tin nhắn.

Đến sáng 13-6, trên một trang fanpage có tên “Fan Thép Chị Hằng” đã đăng toàn bộ cái gọi là "cách thức" hack phần mềm quản trị nội dung (CMS) của Báo Điện tử VOV.

“Từ sáng 13-6, việc truy cập vào địa chỉ VOV.VN rất khó khăn, chập chờn. Đến 13h cùng ngày, Báo Điện tử VOV đã bị tấn công mạng khiến bạn đọc không thể truy cập trong nhiều giờ sau đó”- VOV thông tin.

Báo Điện tử VOV cũng đã liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ TT&TT để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia.