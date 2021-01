Đắk Nông: Phá đường dây cá độ hàng chục tỉ đồng

Chiều 12-1, Trung tá Nguyễn Văn Chuyên - Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết công an địa phương vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn.

Cơ quan này cũng đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự năm người để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Lĩnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.MINH

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm Đào Văn Dũng (hay còn gọi là Dũng đá, SN 1976), Lưu Đức Mạnh (SN 1989, cùng trú TP Gia Nghĩa), Nguyễn Dương Chinh (SN 1977, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), Trần Hồng Linh (SN 1988, trú huyện Bù Đăng, Bình Phước) và Nguyễn Văn Khanh (SN 1989, trú huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đào Văn Dũng sử dụng hai tài khoản để tổ chức cho người khác tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền.

Dũng chia ra thành nhiều tài khoản con, giao cho nhiều người.

Sau đó, những người này tiếp tục chia ra thành nhiều tài khoản con nhỏ hơn để nhận kèo cá độ bóng đá từ các con bạc tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet với Dũng.

Dũng cùng với cháu họ của mình là Lưu Đức Mạnh quản lý tài khoản, theo dõi những người tham gia chơi.



Nghi phạm Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.MINH

Từ đầu tháng 11-2020 đến khi bị bắt, Đào Văn Dũng, Lưu Đức Mạnh đã tổ chức cho nhiều người chơi cá độ bóng đá trên mạng thắng thua bằng tiền với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.



Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người trên về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời động viên, ghi nhận nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và Ban Chuyên án Công an TP Gia Nghĩa trong việc đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn, Đại tá Nguyễn Tường Vũ – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã đến chúc mừng, thưởng nóng cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an TP Gia Nghĩa số tiền 10 triệu đồng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an TP Gia Nghĩa khẩn trương củng cố hồ sơ và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn theo quy định của pháp luật.