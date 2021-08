Chiều tối 23-8, Công an huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 14 (gọi tắt là chốt kiểm dịch Cai Chanh) đoạn qua xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tổ công tác của công an huyện đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 10 ngày 22-8, anh Q.H.H (SN 1991, trú tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) là tài xế điều khiển ô tô bán tải chở theo ba người trên xe lưu thông hướng Bình Phước về Đắk Nông.

Khi đi qua chốt kiểm dịch Cai Chanh, anh H. để ba người trên xe rồi xuống làm việc với lực lượng chức năng tại chốt.



Công an đang làm việc với anh H. Ảnh QM

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung nếu lưu trú tại tỉnh Đắk Nông. Sợ bị cách ly tập trung nên anh H. đã không chấp hành và lên xe điều khiển phương tiện vào địa phận tỉnh Đắk Nông.

Công an huyện Đắk R’lấp đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở gần đó kịp thời ngăn chặn và yêu cầu anh H. điều khiển xe ô tô quay lại chốt để làm việc.

Tại buổi làm việc, anh H. đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công an huyện Đắk R'lấp đã lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, phối hợp lực lượng y tế tiến hành thu dung, lấy mẫu xét nghiệm của bốn trường hợp trên gửi CDC tỉnh Đắk Nông xét nghiệm. Và yêu cầu anh H. điều khiển phương tiện cùng với ba trường hợp trên quay trở lại Bình Phước, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế tỉnh Bình Phước.

Công an huyện Đắk R’lấp đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.