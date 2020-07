Dân chơi nháo nhào trong quán bar ở quận 1 khi thấy công an

Ngày 28-7, Công an quận 1, TP.HCM tiếp tục lập hồ sơ, sàng lọc xử lý nhiều người sau khi kiểm tra Công ty TNHH The Mixx Once (tầng 14 số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Công an quận 1 kiểm tra quán bar trên địa bàn vào rạng sáng hai hôm trước phát hiện nhiều vi phạm. Ảnh: CA

Rạng sáng hai hôm trước, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 1 và các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra Công ty TNHH The Mixx Once.

Lúc này hàng chục dân chơi đang lắc lư trong tiếng nhạc vứt bỏ ma túy ra sàn nhà, gầm bàn, ghế… và nháo nhào ra khỏi các khu vực VIP.

Tuy nhiên các hành động này đã bị trinh sát ngăn chặn.



Thời điểm kiểm tra, cô gái ở khu vực bàn VIP đang cầm trên tay ống nhựa thủy tinh nghi vấn chứa ma túy. Ảnh: CA

Công an phát hiện Nguyễn Trúc Lan (31 tuổi, quê An Giang) đang cầm trên tay một ống nhựa thủy tinh chứa chất bột màu trắng nghi ma túy tại bàn một VIP.

Tại khu vực ghế ngồi, công an phát hiện thêm hũ nhựa chứa chất không màu và tám viên nén màu hồng, một số mảnh vụn cùng bảy viên thuốc nhộng chứa chất bột màu vàng nhạt… nghi vấn ma túy và thuốc lắc.



Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhiều chất nghi vấn ma túy tại khu vực bàn VIP ở địa điểm ăn chơi này. Ảnh: CA

Tại thang máy, Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi, quê Bình Thuận) được phát hiện cất trong túi quần một viên nén màu hồng.

112 nam, nữ thanh niên bao gồm cả 22 nhân viên của quán đã được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 24 khách (16 nam, sáu nữ) dương tính với ma túy.

Cũng vào khuya 26-7, Công an quận 1 ập vào kiểm tra Công ty TNHH Nhà hàng Cafe Arena tại số 77, đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng gặp phải sự cản trở, không hợp tác của những người có mặt tại đây. Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện 11 bình khí N2O (hay còn gọi là “khí cười”) cùng các tang vật có liên quan.

Cả hai địa điểm này bị lập biên bản với rất nhiều lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ, thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.