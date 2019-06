Dân phá cửa cứu tài xế trên cao tốc TPHCM–Trung Lương

Đến sáng 13-6, ngành chức năng của tỉnh Long An vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ tai nạn trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn TP.Tân An (Long An).



Hiện trường tai nạn

Khoảng 21 giờ đêm 12-6, ô tô tải 63C-088.05 chở dứa do tài xế Đặng Minh Phương (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) lái trên cao tốc này, hướng đi từ tỉnh Tiền Giang về TP.HCM.

Khi xe đang đi đến đoạn Km35 thuộc địa bàn TP.Tân An thì bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi xe đầu kéo 51C-715.64 do tài xế Cao Văn Minh (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển cùng chiều.



Tình trạng ô tô tải sau cú tông

Cú tông mạnh khiến cabin xe tải vỡ nát, biến dạng. Tài xế mắc kẹt sau vô lăng và người dân phải dùng vật cứng cạy cửa xe đưa ra ngoài, chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Vụ tai nạn làm hàng loạt phương tiện lưu thông qua nơi này gặp nhiều khó khăn, chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt thì tình trạng mới được cải thiện.