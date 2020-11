Dàn siêu xe không gắn biển số oanh tạc trên quốc lộ 91

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ nhiều siêu xe do vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, chiều 7-11 lực lượng giao thông nhận được tin báo có đoàn xe không gắn biển số trước chạy với tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 91 hướng từ TP Long Xuyên đi TP Châu Đốc (An Giang).



Các siêu xe không gắn biển bị công an đang tạm giữ. Ảnh: CA



Công an còn nghi vấn các xe này không có giấy đăng ký xe. Ảnh: CA

Khi đi đến đoạn thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện 5 siêu xe vi phạm về các lỗi như không gắn đủ biển số, gắn biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe, nghi vấn sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ 03 xe, 02 giấy phép lái xe để tiếp tục xác minh làm rõ.