Dân vây bắt đôi nam nữ trộm nhiều chó, mèo trong đêm

Chiều 14-6, Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) Lê Văn Tuyên, thông tin về việc người dân địa phương xã này cùng lực lượng công an vừa bắt giữ hai đối tượng trộm chó, mèo.

Cụ thể, lúc rạng sáng cùng ngày nhiều người dân địa phương phát hiện nhiều chó, mèo nằm chết la liệt trên đường, nhưng không phát hiện thủ phạm.

Vì thế người dân đã bí mật thông tin cho nhau theo dõi, đồng thời báo Công an xã Thanh Hòa để tổ chức bắt giữ đối tượng đánh bả.

Tiếp sau đó người dân đã phát hiện đôi nam nữ đang đánh bả chó mèo nên đã phối hợp với Công an xã vây bắt.

Tại hiện trường, người dân cùng công an kiểm đếm thì có 20 con chó và 10 con mèo. Hiện chính quyền địa phương và công an xã làm thủ tục bàn giao hai đối tượng cho công an huyện Như Xuân.

Theo ông Tuyên, xác chưa xác định được danh tính của đôi nam nữ. Công an huyện đang đấu tranh làm rõ.

Một số hình ảnh do người dân cung cấp:



Số lượng chó mèo bị đôi nam nữ đánh bả trong đêm 14-6.



Đối tượng trộm chó bị người dân khống chế.



Người phụ nữ ngồi giữa những con chó đã chết sau khi bị dân bắt giữ.