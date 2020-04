Đăng ảnh mặc đồ cảnh sát lên Facebook, bị phạt 1 triệu

Ngày 29-4, Công an huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính L.H.Q (30 tuổi, trú huyện Nam Đàn) 1 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.



Hỉnh ảnh Q. mặc đồ cảnh sát đăng lên Facebook với dòng trạng thái. Ảnh chụp lại màn hình.

Trước đó, ngày 25-4, Q. lên trang Facebook cá nhân đăng ảnh mình mặc áo cảnh sát với cấp hàm Trung úy với dòng trạng thái “Trước đây mần công an mật nhưng bỏ nghề để bán trà sữa rồi”. Sau đó, Công an huyện Nam Đàn đã xác minh, mời Q. lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, Q. khai nhận bản thân làm lao động tự do, Q. đăng ảnh trên lên Facebook cá nhân là để câu Like.

Công an huyện Nam Đàn đã căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP để xử phạt Q.