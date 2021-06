Theo yellowpages.vn, Công ty Ariang Chemical Co (tên tiếng việt là Công ty TNHH Liên doanh Hóa chất Arirang) là công ty có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc, tiền thân là công ty Liên doanh Mực in Arirang được thành lập vào tháng 6-2002. Công ty chuyên sản xuất các loại mực in dùng trong công nghệ in ống đồng trên màng BOPP, HDPE, LDPE, AL-Foil, PET, PVC, giấy, da nhân tạo, sơn epoxy, các loại hạt nhựa tạo màu (Masterbatch) dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Ngành nghề kinh doanh: Mực In Offset, ống Đồng, Flexo, Lụa..( Cho Ngành In ấn), hạt nhựa màu...