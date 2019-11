Đang chơi game thì bị truy sát nhầm

Ngày 5-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết 3 nghi can liên quan đến vụ chém chết người ở quán Internet tại xã An Phú, TP. Pleiku đã ra đầu thú. Đó là Mai Văn Tuấn, Trịnh Văn Kỉnh, Nguyễn Hồng Quân (tuổi từ 16 đến 22, cùng xã Nam Yang, huyện Đak Đoa).



Nơi xảy ra vụ việc chém người.

Theo lời khai ban đầu, Quân, Kỉnh Tuấn rủ nhau đi tìm người tên Vinh (trú tại xã An Phú) để đánh vì Vinh có mâu thuẫn với Quân. Nghi Vinh đang chơi game, họ tới quán Internet tìm. Đến nơi, Quân thấy Phạm Công Lực (21 tuổi) đang ngồi, nhìn qua có nét giống với người trong nhóm của Vinh nên lao vào chém.

Khi Lực bỏ chạy vào phía trong thì Quân và Kỉnh đuổi chém rồi xe máy do Tuấn chờ sẵn ở ngoài rời khỏi hiện trường. Về phần nạn nhân, dù đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu song vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.