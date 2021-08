Ngày 4-8, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM cho biết vừa tòm thấy thi thể thanh thiếu niên gặp nạn khi bơi qua sông bắt cá.



Theo đó, vào lúc 14 giờ 55 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM nhận tin hai thanh thiếu niên đi câu cá bơi qua sông đuối nước mất tích ở rạch cầu Tư Dinh trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM).



Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức lặn tìm thi thể người mất tích. Ảnh NT

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng xuất hai xe cùng 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là NTQA (16 tuổi, tạm trú tại Phường Tân Hưng, quận 7). Sau quá trình tích cực tìm kiếm, thi thể nạn nhân sau đó đã được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, hai thanh niên đi bắt cá tại rạch cầu Tư Dinh rồi cùng nhau bơi qua sông, khi đến giữa sông bất ngờ một người đuối nước chìm và mất tích.

Người còn lại bơi qua bờ an toàn gọi điện báo công an địa phương và Phòng cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn – Công an TP.HCM.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM, ngay trong thời gian dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, việc tiếp xúc với người bị nạn cũng là một vấn đề hết sức khó khăn, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 là rất cao đối với lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Tuy nhiên với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng Cứu nạn cứu hộ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đã tiếp cận đưa được xác nạn nhân lên bờ với các phương tiện chuyên dụng, vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Đơn vị đã phối hợp bàn giao nạn nhân cho địa phương phối hợp với gia đình xử lý.