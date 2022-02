Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Thảo (21 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Phước Kiệt (18 tuổi) và Thiềm Hồng Sơn (25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Trước đó, vào tối ngày 28-1, anh Nguyễn Trung Hiếu (37 tuổi, ngụ xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) đang nhậu cùng em trai Nguyễn Trung Nghĩa (28 tuổi) thì bị nhóm của Thảo tìm đến dùng mã tấu và dao tự chế lao vào chém liên tiếp.

Sau khi gây án nhóm hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hiếu bị chém đứt cổ tay phải, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Mỹ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh bắt giữ 4 nghi can nói trên. Hiện công an tiếp tục truy bắt những đồng phạm gây án.