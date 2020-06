Đánh vợ tử vong rồi tới công an đầu thú

Chiều 30-6, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường vụ một người phụ nữ bị chồng đánh chết tại nhà trọ ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.



Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Yến Nh. (27 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang, tạm trú huyện Đức Hòa).



Ảnh minh họa

Khoảng 8 giờ cùng ngày, nhiều người sống chung trong dân trong khu nhà trọ nghe tiếng Nguyễn Văn Mỹ (39 tuổi, quê huyện Chợ Mới, An Giang) và vợ là chị Võ Thị Yến Nh. cự cãi, xô xát. Một lúc sau, Mỹ đóng cửa chạy xe ngoài ra ngoài.

Không thấy chị Nh. đâu, một số người sang đẩy cửa để xem có hư hỏng tài sản gì không thì thấy chị tím tái, trên cơ thể đầy vết thương nằm trên nền gạch nên kêu xe chở đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Theo dân địa phương, vợ chồng Mỹ tới thuê nhà trọ ở thời gian dài. Hằng ngày, Mỹ chạy xe công nghệ để mưu sinh.

Sau khi gây án, Mỹ tới Công an xã Đức Hòa Hạ đầu thú.