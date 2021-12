Ngày 10-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ bị can truy nã về tội cố ý gây thương tích.



Theo điều tra, Đỗ Hoài Hận (38 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 28-7-2019 tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.



Lực lượng chức năng phát hiện Hận trốn dưới hầm. Ảnh: C.A

Ngày 29-6-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã đối với Hận. Hận sau đó đã bỏ trốn và che giấu tung tích.

Ngày 7-12 vừa qua, mẹ ruột của Hận qua đời, Hận đã bí mật về nhà ở ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung.

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và quá trình trinh sát của lực lượng chức năng, rạng sáng 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Cái Bè, Công an xã Thiện Trung làm việc với gia đình, động viên Hận ra đầu thú.

Tuy nhiên gia đình không hợp tác, có hành động chống đối, cản trở không cho lực lượng chức năng vào nhà kiểm tra và cho rằng Hận không về đám tang, không có ở nhà.



Nơi Hận trốn dưới hầm được ngụy trang bằng tấm niệm. Ảnh: C.A

Cùng ngày lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính nơi ở của gia đình Hận.

Tại đây, lực lượng truy bắt phát hiện Hận đang lẩn trốn trong một cái hầm được xây dựng bên trong phòng ngủ. Miệng hầm được đặt một tấm gạch để che lại.

Hận còn sử dụng một tấm nệm lớn để che miệng hầm và cho chị ruột của mẹ Hận, vợ, con nằm ngủ trên nệm để ngụy trang.

Lực lượng công an đã bắt giữ Hận và lập thủ tục bắt người đang bị truy nã, dẫn giải nghi phạm đến Trại tạm giam Công an tỉnh để tạm giữ theo đúng quy định.