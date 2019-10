Đập phá tưng bừng quán Dê Nghĩa rồi ra đầu thú

Tối 21-10, theo nguồn tin riêng, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho hay, các đối tượng thực hiện vụ "Hủy hoại tài sản" tại quán nhậu Dê Nghĩa (tại 145 Đỗ Bá, phường Mỹ An, Đà Nẵng) đã ra đầu thú. Dê Nghĩa là một quán nhậu khá nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 20 giờ 25 ngày 19-10, một nhóm đối tượng mang theo tuýp sắt xông vào quán nhậu Dê Nghĩa đập phá làm khách chạy tán loạn. Các đối tượng đập phá xong rồi lên xe tẩu thoát.



Các đối tượng đập phá quán nhậu. Ảnh: cắt từ CLip.

Vụ đập phá làm hư hỏng tủ kính trưng bày, cửa kính, mặt bàn đá granit với trị giá thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.



Sau khi sự việc xảy ra, công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp công an phường Mỹ An đến hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ tập trung truy xét.

Biết không thể trốn tránh được sự truy xét của công an quận Ngũ Hành Sơn nên ba đối tượng đập phá, gồm: Trần Công Lợi (28 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, trú tổ 18 phường Mân Thái, quận Sơn Trà); Phan Minh Ân (37 tuổi, trú tổ 39 phường Phước Mỹ, quận Sơn trà) và đối tượng liên quan là Trần Kim Quý (40 tuổi, trú tổ 30 phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) đã đến công an quận Ngũ Hành Sơn để đầu thú.

Hiện công an quận này đang tạm giữ hình sự ba đối tượng Lợi, Quý và Ân để tiếp tục điều tra xử lý.