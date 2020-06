Đậu ô tô quên kéo kính, bị trộm 100 triệu đồng

Ngày 1-6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang tạm giữ Trần Nhật Trường (39 tuổi, ngụ phường Hòa Quý) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi phạm Trần Nhật Trường. Ảnh: C.A

Theo điều tra, trưa 29-5, Trường lau kính trên tầng 2 nhà mình và thấy ô tô 4 chỗ đang đậu trước nhà mình mà không kéo kính.

Trường liền đi xuống, lục lọi những hộc phía bên để tìm tài sản nhưng không thấy gì nên quay lại tiếp tục lau dọn nhà.

Lúc sau, Trường quay lại lục thêm những hộc phía bên tài thì phát hiện hai cọc tiền tổng cộng 100 triệu đồng, liền lấy đem vào nhà. Trường lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài cá nhân, số còn lại mang cất giấu.

Khi công an đến khám nghiệm hiện trường, Trường thay đổi sắc mặt nên công an nghi ngờ. Bị công an mời làm việc, Trường thừa nhận hành vi...