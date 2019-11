Đầu thú sau khi cướp 100 triệu chữa bệnh ung thư cho vợ

Sáng nay (10-11), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Đông Sơn đã vận động đối tượng Phạm Văn Hậu (30 tuổi), ngụ thôn Triệu Xá 1, xã Đông Tiến (Đông Sơn) ra đầu thú về hành vi cướp giật tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Đông Sơn, khoảng 10 giờ ngày 6-11, bà NTT (59 tuổi), ngụ thôn Nhuận Trạch (Đông Tiến, Đông Sơn) đến trụ sở UBND xã này để nhận số tiền 100 triệu đồng từ tiền vay của ngân hàng.

Sau đó bà T. bỏ tiền vào túi nylon để ở giỏ xe đạp chạy về nhà. Tuy nhiên, trên đường trở về đến khu vực gần Khu công nghiệp Đông Tiến (thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn) thì bị một thanh niên mặc áo chống nắng che kín mặt từ phía sau lao lên áp sát và giật túi nylon rồi tẩu thoát.



Đối tượng Phạm Văn Hậu và tang vật tại cơ quan điều tra Công an huyện Đông Sơn. (Ảnh do công an cung cấp)

Bà T. hô hào người dân giúp đỡ nhưng không kịp. Bà T. đến cơ quan Công an huyện Đông Sơn gần đó tường trình lại toàn bộ sự việc. Công an huyện Đông Sơn cho rằng đây là một vụ cướp táo tợn, nghiêm trọng hiếm khi xảy ra trên địa bàn.

Cảnh sát được huy động xuống hiện trường, tiến hành kiểm tra camera nhà dân nơi đối tượng cướp giật đi qua, đồng thời xác minh, rà soát nóng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn gây ra vụ cướp giật.



Đối tượng Hậu ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình vì lý do chữa bệnh cho vợ bị ung thư.

Đến tối 7-11, Công an huyện Đông Sơn đã vận động đối tượng Phạm Văn Hậu là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên ra đầu thú và giao nộp số tiền 100 triệu đồng vừa cướp giật.

Ngay tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận do vợ bị mắc bệnh ung thư xương và thiếu tiền chữa bệnh nên đã đến UBND xã Đông Tiến nhận tiền vay, thấy bà T. nhận 100 triệu đồng nên Hậu nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, Hậu bám theo và thực hiện hành vi trên.

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Đông Sơn tiếp tục điều tra.