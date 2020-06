Dây điện rơi chết 2 người: Các bên nói gì?

Ngày 11-6, trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho hay cơ quan này đang điều tra vụ dây điện rơi làm chết hai người đang đi trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa.



Trụ điện bằng cây tre còn lại của gia đình ông Đào Tấn Thi. Ảnh: NTD

Theo ông Nguyễn Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, hai nạn nhân bị thiệt mạng là anh Đỗ Văn Thảo (32 tuổi, ngụ phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên), Lê Ngọc Báu (28 tuổi, ngụ phường 9, TP Tuy Hòa). Chiều 9-6, anh Thảo và anh Báu đi làm về, chở nhau trên xe máy. Khi đến đoạn đường trên thì vướng một sợi dây điện rơi trên đường khi trời đang mưa to, hai người bị điện giật chết tại chỗ.

Làm việc với PV, ông Nguyễn Thanh Duyên, Giám đốc Điện lực Phú Hòa (thuộc Công ty Điện lực Phú Yên), cho biết đường dây điện trên do ông Đào Tấn Thi (ngụ thôn Phú Sen Tây) mắc sau công tơ điện của gia đình ông. Công tơ điện này được lắp đặt ở đường dây hạ thế 0,4 kV để cấp điện cho gia đình ông Thi theo hợp đồng ký với Điện lực Phú Hòa. Ông Thi đã tự kéo một đường dây điện dài gần 100 m từ công tơ điện mắc ngang qua quốc lộ 25, qua cả kênh nước, đưa điện vào nhà sử dụng. Ông Thi dùng hai cây tre làm hai trụ dây điện dựng hai bên quốc lộ 25.

Chiều 9-11, giông lốc, mưa lớn làm đổ một trụ điện bằng tre trên, làm dây điện rơi trên đường khi anh Thảo và anh Báu đi qua. “Đường dây điện này mắc sau công tơ điện, không thuộc quản lý của Điên lực. Theo quy định, đường dây sau công tơ điện thuộc trách nhiệm của chủ công tơ điện, ở đây là ông Đào Tấn Thi. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với vụ tai nạn này! Trách nhiệm thuộc về chủ công tơ điện, cũng là người kéo đường dây điện là ông Thi”- giám đốc Điện lực Phú Hòa phân trần.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Duyên, Điện lực Phú Hòa tiếp nhận hệ thống lưới điện nông thôn của xã Hòa Định Tây năm 2012. Khi đó đã có đường dây kéo điện vào nhà ông Thi. Ông Duyên thông tin thêm: hiện Công an huyện Phú Hòa đang tiếp tục làm việc với lãnh đạo, một số phòng ban thuộc Điện lực Phú Hòa để làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn chết người trên.



Trụ điện làm bằng cây tre bị gãy đổ, rơi dây điện làm chết hai người đi đường. Ảnh: NTD

Trong khi đó, chủ tịch UBND huyện Phú Hòa khẳng định cả chính quyền địa phương và Điện lực Phú Hòa đều có trách nhiệm đối với vụ tai nạn chết người trên. Theo ông Nguyễn Ngọc Tính, điện lực hợp đồng cung cấp điện cho khách hàng sử dụng nên phải có trách nhiệm. “Việc hợp đồng, đóng điện, mở điện an toàn hay không, bán điện như thế nào, bán cho là trách nhiệm của điện lực. An toàn thì bán thu tiền. Nếu không bảo đảm an toàn thì anh cắt điện! Đừng có đổ trách nhiệm cho ai nữa!”.



Cũng theo ông Tính, khách hàng, người dân chịu trách nhiệm sau công tơ điện là chịu trách nhiệm về vật tư, sử dụng…. còn vấn đề an toàn đương nhiên là trách nhiệm của Điện lực. “Đóng điện hay không là quyền của điện lực. Địa phương đâu biết cái nào là không an toàn, cái nào là an toàn! Tất nhiên, địa phương cũng có trách nhiệm, chúng tôi không đùn đẩy đâu hết! Địa phương phối hợp quản lý các vấn đề có liên quan. Nếu không bảo đảm an toàn, người dân bị tai nạn, chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm”- ông Tính chia sẻ.

Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết thêm: Sắp tới, huyện Phú Hòa phối hợp với điện lực kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn. Đường dây của hộ nào không đảm bảo an toàn thì phải cắt điện để khắc phục.