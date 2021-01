Đề nghị truy tố 'cò' đất cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa cho biết, đơn vị đã có kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mai Xuân Bình (22 tuổi, quê Lâm Đồng) về tội cướp tài sản



Theo kết luận điều tra, bị can Bình không có nghề nghiệp ổn định, sinh sống tại phòng trọ ở phường 3 (quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng bạn gái và thường đi đến khu vực TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và TP Biên Hòa để môi giới mua bán đất đai.

Vào ngày 25-11-2020, Bình đi đến phường Hóa An (TP Biên Hòa) thì thấy phòng giao dịch Hóa An thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Hóa An) vắng người vào giao dịch, lực lượng bảo vệ ít, nên Bình nảy sinh ý định cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền tiêu xài.



Bị can Bình tại cơ quan công an. Ảnh: VH.

Sáng 26-11-2020, sau khi chở bạn gái đến nơi làm việc như thường ngày, Bình điều khiển xe SH của bạn gái mang theo dao thái lan, mặt nạ xe SH mà Bình đã chuẩn bị sẵn và đi mua 1 nón bảo hiểm, 1 khẩu trang, đồng thời mang theo 1 bộ quần áo để thay đổi đặc điểm nhận dạng nhằm mục đích cướp tài sản.

Sau đó, Bình đi đến đường vào mỏ đá ven tuyến đường nhựa Mỹ Phước – Tân Vạn phường Tân Đông Hiệp (Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tháo biển số bỏ vào cốp xe và nhặt áo khoác cũ ở bãi rác mặc vào người và thay nón bảo hiểm. Thấy ở bãi rác có 2 vỏ bình ga nên Bình lấy băng keo và dây điện mà Bình có sẵn trong cốp xe cuốn lại làm giả hình dạng trái mìn tự tạo.

Đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai, Bình dừng xe ngoài cổng rồi đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang và mang theo ba lô vào phòng giao dịch. Lúc này có 2 nữ nhân viên giao dịch thấy Bình đeo khẩu trang kín mặt nên yêu cầu tháo khẩu trang thì bị can lấy quả mìn giả tự chế trong ba lô ra và quát lớn để đe dọa làm hai nữ nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy.

Bình nhảy vào khu vực quầy giao dịch và lục soát bàn làm việc để tìm kiếm tiền mặt nhưng không thấy nên nhảy ra để bỏ chạy. Khi ra đến cổng bị nhân viên bảo vệ chặn lại nên Bình giơ trái mìn giả lên và rút dao thái lan ra hăm dọa, sau đó điều khiển xe SH bỏ chạy về hướng giao lộ Nguyễn Ái Quốc – Mỹ Phước Tân Vạn và rẻ vào mỏ đá ven tuyến đường nhựa Mỹ Phước – Tân Vạn để vứt bỏ áo quần, mìn tự tạo, nón bảo hiểm, mặt nạ xe, gắn biển số xe rồi quay về phòng trọ.

Đến chiều 1-12-2020 các trinh sát hình sự Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ Bình khi đang ở phòng trọ tại phường 3 (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can, lực lượng công an phát hiện xe SH và áo sơ mi, quần, giày mà đối tượng mang khi thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trong quá trình điều tra, Bình cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và trình bày bản thân có ý định cướp số tiền khoảng 10 triệu đồng tiền mặt và không có ý định cướp tài sản trong két sắt của ngân hàng.