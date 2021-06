Ngày 29-6, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Đức Quý (18 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 20-6, TTH (18 tuổi) cùng một số người khác đi nhậu tại khu vực Công viên 8/3 thuộc khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình.

Trong lúc nhậu, H. thấy nhóm Trương Thanh Thọ (16 tuổi), Lê Thanh Hoàng (17 tuổi) và bảy người khác đang đập phá máy bán nước giải khát tự động ở gần đó để lấy trộm nước uống.

H. dùng điện thoại di động để ghi lại hình ảnh sự việc nhưng được nhóm can ngăn nên H. ngưng và nhậu tiếp.



Bị can Ngô Đức Quý. Ảnh: HD

Khoảng 30 phút sau, nhóm Thọ nghĩ H. đã quay lại hình ảnh mình để báo Công an nên cả nhóm cầm theo cây gỗ, dây nịt, dao bấm… xông đến đánh nhóm H.

Trong lúc ẩu đả, Thọ dùng dao gây thương tích cho H. rồi cùng cả nhóm kéo nhau về khu vực bờ kè Nguyễn Du ném bỏ hung khí.

Một người trong nhóm H. sau đó gọi điện thoại cho Quý biết chuyện nhóm bị đánh. Quý liền kéo thêm nhiều người đến Công viên 8/3.

Khi đến nơi thấy nhóm H. đang nhậu nhưng Quý lại tưởng là nhóm Thọ nên tri hô những người đi cùng xông đến đánh. Quý dùng dao đâm nhiều nhát làm H. bị thương nặng và mới phát hiện mình đâm nhầm người.

H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau đó Quý đến Công an phường đầu thú.