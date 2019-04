Đi thanh toán nợ thì xảy ra án mạng

Sáng 28-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Trung Thành (huyện Yên Thành).



Khu vực ở xã Nam Thành xảy ra vụ án mạng.

Khua 27-4, xảy ra mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Thọ Tuyên (49 tuổi, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành) và một người tên Minh ở xã Trung Thành. Sau đó, anh Tuyên bị đâm chết gần ngã tư chợ Rộc (xã Trung Thành) trong đêm.



Ông Trần Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết thêm, anh Tuyên vừa từ trong miền Nam về quê nhà. Còn anh Minh mới mua đất đang làm nhà mới gần cánh đồng xã Trung Thành.

“Thông tin ban đầu được biết, anh Tuyên và anh Minh hẹn gặp nhau để thanh toán nợ nần rồi xảy ra mâu thuẫn”- ông Hoàn nói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Trung Thành, Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường, ổn định trật tự và bảo vệ hiện trường, điều tra vụ án mạng.