Đi tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn, bị đâm tử vong

Ngày 30-1, Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết sáng cùng ngày cơ quan điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũ (30 tuổi, ngụ xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về tội Giết người. Nạn nhân là Nguyễn Hoàng Em (30 tuổi, ngụ ở huyện Trần Đề).



Hung khí mà Dũ sử dụng gây án

Thông tin ban đầu, đêm 26-1, Nguyễn Hoàng Em đi kiếm Nguyễn Văn Dũ để giải quyết mâu thuẫn. Khi cả hai gặp nhau trước một nhà trọ ở thị trấn Trần Đề thì xảy ra cự cãi rồi xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Dũ rút dao xếp trong túi quần đâm Hoàng Em gục tại chỗ dẫn tới tử vong. Gây án xong, Dũ bỏ trốn và đến trưa 27-1 thì ra đầu thú.