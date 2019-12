Điều tra bệnh nhân tử vong sau vài phút uống thuốc điều trị

Ngày 1-12, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã niêm phong bệnh án, số tân dược chỉ định điều trị và tiến hành các thủ tục tiếp theo để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thanh Hưng tại BV đa khoa Hàm Tân.



Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho ông Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 29-11, ông Nguyễn Thanh Hưng (55 tuổi) ngụ Tân Xuân, Hàm Tân nhập viện cấp cứu do bị tai nạn giao thông.

Bệnh nhân tỉnh táo được chẩn đoán gãy một xương sườn và được cho uống thuốc kháng viêm. Theo người nhà bệnh nhân, ông Hưng được chẩn đoán gãy một xương sườn nhưng cho biết không hề thấy đau; sức khỏe ổn định, ăn uống bình thường thậm chí còn đùa giỡn với những người đến thăm.

Người nhà bệnh nhân cho biết do thấy ông Hưng khỏe mạnh nên định ngày 1-12 sẽ xin cho ông Hưng xuất viện, điều trị ngoại trú.



Tuy nhiên, trưa 30-11, ông Hưng được phát một bịch thuốc và sau khi uống xong khoảng vài phút thì than mệt và có dấu hiệu dị ứng, ngứa ngáy. Con trai ông Hưng, người trực tiếp chăm sóc cha, cho biết khoảng 5 phút sau khi than mệt, ông Hưng bỗng co giật, sùi bọt mép và dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu sống nhưng ông Hưng không qua khỏi, được xác định đã tử vong rất nhanh sau đó.



Hàng chục người nhà bệnh nhân đã tập trung tại BV đa khoa Hàm Tân yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân cái chết. Công an huyện Hàm Tân có mặt vãn hồi trật tự và có quyết định trưng cầu giám định tử thi.

Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi được vận động, giải thích, người nhà bệnh nhân mới chấp nhận đưa thi thể người thân về lo hậu sự.



Chị ruột của bệnh nhân Nguyễn Thanh Hưng cho rằng ông Hưng đi dự tiệc cưới về và chỉ va quẹt giao thông nhẹ, chấn thương phần mềm. Tuy nhiên, do là những ngày cuối tuần chưa làm thủ tục xin xuất viện và xảy ra sự việc trên.