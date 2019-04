Đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông nhưng vượt đèn đỏ

Tối 23-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho hay đã yêu cầu Ban An toàn giao thông TP Nha Trang chấn chỉnh ngay việc đoàn ô tô đi tuyên truyền về an toàn giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ.



Đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông vượt đèn đỏ. Ảnh cắt từ clip.

“Ngay khi nhận thông tin, tôi đã cho lực lượng xác minh và xác định đoàn xe vượt đèn đỏ là của TP Nha Trang. Tôi yêu cầu giải trình để chấn chỉnh, xử lý ngay. Đi tuyên truyền về an toàn giao thông mà lại vượt đèn đỏ như vậy, rất phản cảm”- ông Dần nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết đã yêu cầu kiểm tra, xử lý việc đoàn xe đi tuyên truyền về an toàn giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ.



Cả đoàn xe ngang nhiên vượt đèn đỏ. Ảnh cắt từ clip.

Theo vị này, sáng 23-4, Phòng Văn hóa Thông tin TP Nha Trang tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông với sự tham gia của các xã, phường, cơ quan, đơn vị. Hơn 10 ô tô của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc TP Nha Trang được huy động, dán băng rôn với nội dung tuyên tuyền an toàn giao thông rồi chạy thành đoàn trên các đường phố để tuyên truyền.

Ô tô của Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang dẫn đầu đoàn xe này. Khi đến điểm giao Lê Thánh Tôn - Trần Hưng Đạo, mặc dù đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đèn đỏ nhưng đoàn xe vẫn tiếp tục chạy tới, vượt luôn đèn đỏ. Vị lãnh đạo TP Nha Trang thừa nhận sự việc gây phản cảm nên sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.



Đoàn xe vượt đèn đỏ bất chấp nguy hiểm. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh đoàn ô tô tuyên truyền về an toàn giao thông nhưng vượt đèn đỏ được một camera hành trình ghi lại và đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook từ chiều 23-4.

Theo hình ảnh trong clip, có khoảng 10 ô tô bên hông dán các khẩu hiệu như “Tính mạng con người là trên hết”, “An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người”, “Không phóng nhanh vượt ẩu”… Thế nhưng, khi gặp đèn đỏ, trong khi các xe khác dừng lại thì đoàn ô tô tuyên truyền an toàn giao thông vẫn ngang nhiên vượt lên, bất chấp nguy hiểm.

Sau khi clip trên lan truyền trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, thất vọng với hình ảnh đi tuyên truyền an toàn giao thông mà lại vi phạm giao thông trên.