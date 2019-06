Đợi đến nửa đêm bắt kẻ ôm súng CKC bán ma túy cho con nghiện

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Dềnh Chá Công (44 tuổi, trú bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện miền núi Kỳ Sơn) để điều tra về về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Dềnh Chá Công bị bắt giữ. Ảnh: Quỳnh Trang.

Thời gian gần đây, Công là đối tượng “cộm cán”, bán ma túy cho các con nghiện. Công thường mang theo bên mình vũ khí “nóng và sẵn sàng chống trả quyết liệt nhằm bảo vệ “hàng” và tẩu thoát bởi thành thạo địa bàn đồi núi vùng biên giới.

Trước tình hình trên, Công an huyện Kỳ Sơn đã phải xác lập chuyên án 419D để vào cuộc điều tra. Đến ngày 16- 4, Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang hai “con nghiện” Cụt Văn Hợp (23 tuổi) và Cụt Văn Hòa (26 tuổi, cùng trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) tang trữ 0,25 gam heroin. Hợp và Hòa khai số ma túy trên mua của “trùm” Công và thường xuyên mua ma túy của Công. “Trùm” này thường xuyên thay đổi phương thức và địa điểm giao nhận hàng.

Tuy nhiên, qua xem xét tình hình hình, công an biết Công có cả súng đạn CKC, thường ôm súng bán ma túy trên núi, rất manh động. Do vậy, công an phải lên kế hoạch bắt giữ làm sao để Công không kịp nổ súng chống trả để tẩu thoát.

Đêm ngày 6- 6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Điều tra tổng hợp được chia thành các mũi trinh sát, tiến hành mật phục, đón lõng, vây ráp và sẵn sàng bắt giữ Công trong rừng sâu thuộc bản Nhọt Kho. Đường vào khu vực này là đường độc đạo, hai bên đồi núi, dốc cao hiểm trở.



Tang vật súng, đạn, ma túy tổng hợp công an thu giữ.

Đến khoảng 00 giờ 30 phút sáng 7- 6, lợi dụng sơ hở của Công và lúc này Công đã buồn ngủ, các mũi trinh sát thuộc Ban Chuyên án đã ập vào, bắt giữ Công. Lúc đó, Công lên đạn và chống trả quyết liệt để chạy lên rừng sâu trốn, nhưng các trinh sát đã kịp khống chế, tước súng trên tay Công.

Ban chuyên án đã thu giữ tang vật 200 viên ma túy tổng hợp, ba khẩu súng, trong đó một khẩu súng cabin, một khẩu súng CKC, một khẩu súng kíp và 21 viên đạn.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án.