Ngày 26-11, Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Diễm Ly và Nguyễn Văn Vương (cùng trú thị xã An Khê) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 19-11, có một phụ nữ đến Công an huyện Đak Pơ trình báo vụ việc chị bị mất hai con bò (trị giá khoảng 70 triệu đồng) khi đang cột tại vùng đất rẫy thuộc thôn An Phong, xã Phú An.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đak Pơ xác định Ly và Vương có liên quan vụ trộm nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã cùng nhau thực hiện vụ trộm nói trên. Công an huyện Đak Pơ đã thu giữ tang vật để trả lại cho người bị hại và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.