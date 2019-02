Đội phó Công an huyện lái xe gây chết người ngày 27 Tết

Vào khoảng 7 giờ sáng 1-2 (nhằm ngày 27 Tết âm lịch), trên tuyến Quốc lộ (QL) 57 đoạn thuộc ấp Bình Tây (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cụ bà tử vong.



Lực lượng chức năng xử lý vụ TNGT vào sáng 1-2 trên QL57

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên bà Huỳnh Thị Bé (71 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) băng qua đường thì bất ngờ bị chiếc xe máy mang biển số 51S7-... do Đại úy HVT (Đội phó Đội kỹ thuật hình sự Công an huyện Chợ Lách, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) điều khiển lưu thông hướng từ xã Vĩnh Thành về thị trấn Chợ Lách tông trúng.



Cú tông mạnh đã khiến bà Bé té xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, ông T. đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện Khu vực xã Vĩnh Thành cấp cứu. Tuy nhiên do bị chấn thương nặng ở vùng đầu bà Bé đã không qua khỏi và đã tử vong ngay sau đó.



Nhiều phương tiện bị ùn ứ trên QL57 do ảnh hưởng của vụ TNGT



Chiếc xe máy gây tai nạn

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Lách, công an tỉnh Bến Tre và ngành chức năng đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn giao thông, đồng thời điều tiết phương tiện lưu thông trên tuyến QL57. Do những ngày cận Tết, phương tiện lưu thông chở hoa kiểng và vận tải khách trên tuyến QL57 rất đông. Vụ tai nạn đã khiến giao thông bị ùn ứ trong khoảng thời gian ngắn.



Qua tìm hiểu được biết, ông HVT hiện là Đội phó đội kỹ thuật hình sự Công an huyện Chợ Lách. Thời điểm gây tai nạn giao thông chết người là lúc ông T. đang trên đường đến trụ sở Công an huyện làm việc.