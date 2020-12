Đồng Nai: 5 năm có hơn 1.300 người chết do tai nạn giao thông

Ngày 22-12, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 và Năm an toàn giao thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tới.

Theo cơ quan chức năng, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra hơn 1.800 vụ tai nạn làm chết hơn 1.300 người và bị thương hơn 1.100 người. So với giai đoạn năm năm trước thi đã giảm gần 1.700 vụ tai nạn (giảm gần 48%), giảm 741 người chết và giảm hơn 2.100 người bị thương.



Ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa) luôn trong tình trạng mất an toàn giao thông, thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Ảnh: VH

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đánh giá, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đặc biệt công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được tăng cường; việc khắc phục “điểm đen” tai nạn giao thông, công tác xử lý vi phạm… đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng nhấn mạnh, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, nhiều công trình, dự án xây dựng giao thông trong quá trình thi công không đảm bảo an toàn, thiếu các biện pháp cảnh báo gây ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Thời gian tới các cơ quan chức năng của tỉnh phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh những đơn vị, chủ đầu tư để xảy ra vi phạm" - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong các dịp Tết sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các kế hoạch bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép…