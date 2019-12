Đồng Nai: Băng nhóm tội phạm vẫn hoạt động phức tạp

Đó là nội dung trong báo cáo về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc ngày 4-12.

Theo báo cáo, trong năm 2019, cơ quan chức năng đã đấu tranh và triệt phá 81 nhóm với 416 đối tượng tội phạm, trong đó 9 băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Tội phạm hình sự xảy ra 1.403 vụ (tăng 77 vụ so với cùng kỳ năm 2018), làm chết 52 người (tăng sáu người chết), bị thương 331 người, tài sản thiệt hại trên 60,4 tỉ đồng.

Về tội phạm ma túy, trong năm, công an đã phát hiện, bắt và xử lý 530 vụ với 2.266 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm. Trong năm, lực lượng công an đã thụ lý 3.118 vụ với 4.268 bị can, so với năm 2018 tăng 297 vụ, tăng 598 bị can.



Người dân Đồng Nai đang mong đợi Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc công an tỉnh, sẽ có nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Ảnh: Vũ Hội

Đặc biệt, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế nổi lên trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai với các hành vi xây dựng trái phép, phân lô bán nền trái quy định pháp luật.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Số vụ phạm pháp hình sự tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2018; tội phạm ma túy phát hiện chưa đạt chỉ tiêu đề ra, số người chết và bị thương do cháy tăng.

Tình hình băng nhóm tội phạm vẫn hoạt động khá phức tạp, núp bóng các doanh nghiệp cho thuê tài chính, kinh doanh cầm đồ để hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen kèm theo là hoạt động đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2019 đã xử lý 25 vụ với 57 đối tượng vi phạm, khởi tố 11 vụ với 31 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố 13 bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật với tám bị can, đang điều tra ba vụ với ba đối tượng cho vay lãi nặng.