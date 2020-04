Đồng Nai: Bắt 7 nghi can bán ma túy cho người nghiện

Công an huyện Nhơn Trạch đã lập hồ sơ và chuyển bảy nghi can trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để mở rộng điều tra. Ngày 29-4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết như trên.



Diễm và các nghi can trong đường dây mua bán ma túy. Ảnh: CAĐN

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Phan Kiều Diễm (26 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Tâm (34 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi), Trần Minh Đức (26 tuổi, cùng ngụ Nhơn Trạch), Cao Minh Thành (32 tuổi, ngụ huyện Long Thành), Đinh Quang Tuấn (35 tuổi) và Bùi Ngọc Là (36 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu).

Qua điều tra, công an xác định Phan Kiều Diễm và Cao Minh Thành là nghi can cầm đầu đường dây mua bán ma túy này. Quá trình khám xét nơi ở của nghi can công an thu giữ nhiều gói ma túy đá với kích thước khác nhau, trong đó có một khẩu súng ngắn và ba viên đạn.



Diễm còn khai thường xuyên mua ma túy của một người tên Hiếu (chưa rõ lai lịch), mỗi lần khoảng 10 triệu đồng rồi về chia nhỏ bán cho các đầu mối để tiếp tục phân phối cho các người nghiện.



Công an khám xét nơi ở của Diễm đã phát hiện súng và ma túy đá. Ảnh: CAĐN

Riêng về khẩu súng, Thành khai đã đặt mua của một người không rõ lai lịch trên mạng xã hội với giá 19 triệu đồng.

Ngoài bắt giữ các nghi can trên, công an huyện Nhơn Trạch còn thu giữ tổng cộng hơn 50,5 g ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan khác.