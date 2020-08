Đồng Nai: Bắt cặp tình nhân trong đường dây ma túy đá lớn

Ngày 11-8, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán trái phép chất ma túy lớn, bắt giữ 3 nghi can gồm: Phan Hoàng Phong, Phạm Văn Cảnh (đều 34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Trần Thị Tố Uyên (43 tuổi, quê Bình Dương).

Trước đó, các trinh sát Công an TP Biên Hòa phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện một số nghi can có dấu hiệu nghi vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Đồng Nai tiêu thụ. Vì vậy các trinh sát đã theo dõi.



Nghi can Uyên tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Trưa 10-8, các trinh sát phát hiện nghi can điều khiển xe máy từ phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) có nhiều biểu hiện nghi vấn giao “hàng”. Ngay lập tức các chiến sĩ trinh sát bao vây nhưng nghi can chống trả quyết liệt lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ bị thương nhẹ, xe máy hư hỏng nặng.



Tuy nhiên, nghi can nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ. Kiểm tra trên người nghi can, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 gói ma túy đá. Nghi can khai nhận là Phan Hoàng Phong. Khám xét nơi ở trọ của Phong tại phường Tam Hiệp, công an phát hiện thêm hơn 50 gram ma túy đá.

Mở rộng điều tra, công an đã bắt và khám xét phòng trọ của Trần Thị Tố Uyên và Phạm Văn Cảnh tại khu phố 3 (phường Tam Hòa) thu giữ gần 1,5 kg ma túy đá, 20 viên nén ma túy tổng hợp; 1 cân tiểu ly cùng với số tiền hơn 160 triệu đồng.



Số ma túy đá lớn công an bắt giữ. Ảnh: CA.

Uyên và Cảnh thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Số lượng ma túy nói trên, Uyên mua tại TP.HCM, sau đó đưa về phòng trọ cất giấu. Hàng ngày, Uyên phân công Cảnh liên hệ với một số đối tượng “chân rết” ở TP Biên Hòa và tỉnh Bình Dương để tiêu thụ và giao ma túy.

Tiếp tục khám xét một nơi ở trọ khác của Uyên ở quận 8 (TP HCM), lực lượng Công an đã thu giữ nhiều bịch lớn màu vàng để đựng ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.