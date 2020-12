Đồng Nai: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả

Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tạm giữ Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và em ruột là Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi, đều ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) là những nghi can tham gia đường dây sản xuất giấy tờ giả vừa bị phát hiện.

Trước đó, sáng 26-7, lực lượng trinh sát Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do hai anh em Hồ và Phúc thuê ở tại ấp Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) phát hiện rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu, con dấu được làm giả, cùng các thiết bị máy móc nghi để làm các loại giấy tờ giả.



Hai anh em Hồ và Phúc bị công an bắt giữ. Ảnh: VH.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 745 mẫu con dấu bằng nhựa ghi tên của rất nhiều cơ quan chức năng và đơn vị công an trên cả nước, một bộ máy vi tính, máy ép nhựa, 2 máy in.

Làm việc với cơ quan công an, hai nghi can khai nhận đã mua số mẫu con dấu nói trên với giá 26 triệu đồng về để phục vụ việc làm giấy tờ giả bán ra thị trường. Trong đó, nghi can đặc biệt chú trọng vào làm thẻ căn cước công dân.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra căn nhà này, lực lượng công an còn phát hiện cả Hồ và Phúc đang cùng với một nhóm bạn bè tụ tập để sử dụng ma túy. Để phục vụ cho việc ăn chơi hàng đêm, sau khi thuê nhà, các đối tượng đã thiết kế căn phòng với đầy đủ âm thanh, sánh sáng để sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc trên đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng.