Đồng Nai: Bắt nghi can hiếp dâm nhiều phụ nữ bán vé số

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thái Bình (42 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan công an, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Long Thành liên tiếp xảy ra các vụ án hiếp dâm, cướp tài sản. Điểm chung của các vụ án này người bị hại là những phụ nữ bán vé số dạo, ở nơi vắng người qua lại.

Cụ thể, vào ngày 16-11 chị VTH (41 tuổi, quê Đồng Nai) trình báo bị một người đàn ông mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền nên nói chở chị về nhà lấy tiền trả. Tin lời, chị H. đã ngồi sau xe thì người đàn ông này chở vào lô cao su khống chế hiếp dâm cướp điện thoại, tiền, vé số.

Trước đó chị LKT (40 tuổi, quê Sóc Trăng) và chị LMH (quê Bình Định) cũng bị một người đàn ông lừa mua vé số rồi khống chế đưa vào vườn khoai mì hiếp dâm và cướp tài sản.

Nhận thông tin, Công an huyện Long Thành đã báo cáo Ban Lãnh đạo Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Long Thành xác lập chuyên án và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ.

Qua nhiều ngày tổ chức điều tra, rà soát công an xác định được nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp, hiếp dâm là Nguyễn Thái Bình. Ngay sau đó lực lượng trinh sát đã bắt giữ Bình khi người này đang làm thuê tại TP Biên Hòa.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây ra ba vụ hiếp dâm, cướp tài sản trên.