Ngày 22 -8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã kịp thời bố trí lực lượng truy tìm và đưa một nghi can trong vụ trộm cắp tài sản, nhiễm COVID-19 đang điều trị tại khu cách ly ở Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai trở lại khu điều trị để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Công an khống chế nghi phạm nhiễm COVID-19 (ngồi) bỏ trốn khỏi khu cách. Ảnh: CABH.



Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Tấn Phát (22 tuổi, sống lang thang trên địa bàn TP Biên Hòa) đột nhập vào bên trong đóng tại phường Hóa An (TP Biên Hòa) lấy trộm chiếc xe máy của một nhân viên tại đây. Ngay sau đó, người này bị Công an phường bắt giữ.

Trong quá trình lập hồ sơ, lực lượng y tế của phường xét nghiệm đã phát hiện nghi can dương tính với SARS-CoV-2 nên đưa vào khu cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai để cách ly và điều trị.

Ngày 20-8, Phát lợi dụng sơ hở tại khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trốn ra ngoài. Công an TP Biên Hòa huy động lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng với quyết tâm không để đối tượng lây lan bệnh ra ngoài cộng đồng.

Sau hai giờ đồng hồ truy tìm, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ được nghi can khi đang lẩn trốn tại gần cầu An Hảo (phường An Bình) nên đã tiến hành đưa đối tượng trở lại khu điều trị. Nghi can khai nhận sau khi trốn khỏi khu cách ly đã đi bộ đến khu vực trên thì bị bắt giữ và chưa từng tiếp xúc với ai.