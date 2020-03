Đồng Nai: Bắt tạm giam kẻ trộm tài sản trị giá 80.000 đồng

Ngày 13-3, Công an huyện Trảng Bom cho biết đang tạm giam bị can Trần Quang Vinh (36 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN

Trước đó, tối 3-12-2019, Vinh đi xe máy đến nhà của ông Trần Văn Tiển, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, trộm một mâm giàn giáo bằng sắt, bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trên đường tẩu thoát.

Qua định giá, mâm giàn giáo mà Vinh trộm cắp có trị giá 80.000 đồng.

Do Vinh còn một tiền sự về tội trộm cắp tài sản nên đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản, cho bị can tại ngoại.

Tuy nhiên, lợi dụng việc được tại ngoại, bị can bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Vinh.

Vinh nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang, có hai tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.