Ngày 12-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Internet, bắt khẩn cấp tám nghi can.

Trước đó, chiều 11-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Lê Minh Sang, Lê Hoàng Trung Nghi, Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Đình Bách Huy, Bằng Thị Hiệp, Nguyên Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Thị Bạch và Nguyễn Thành Tâm.



Các nghi can trong đường dây bị bắt giữ (từ trái qua): Sang, Nghi, Bằng, Huy, Hiệp, Hoàng, Bạch và Tâm. Ảnh: VH



Qua khám xét nơi ở của các nghi can, lực lượng công an đã thu giữ hơn 2 tỉ đồng cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng mà những người này dùng để điều hành mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, các nghi can đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đường dây môi giới 3 triệu -8 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Xuân Hoàng khai nhận đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng Hoàng thu lợi bất chính từ hoạt môi giới mại dâm hơn 1 tỉ đồng.



"Tú ông" Nguyễn Xuân Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: VH

Mở rộng chuyên án, Công an Đồng Nai đồng loạt kiểm tra tám khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Biên Hòa, Long Thành và huyện Nhơn Trạch bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Thủ đoạn của những người môi giới mại dâm rất tinh vi, thường xuyên sử dụng internet công nghệ cao để điều hành hoạt động.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra.