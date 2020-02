Đồng Nai: Chém người rồi cố thủ trong nhà, hăm dọa nổ bình gas

Chiều ngày 2-2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, sau hơn 1 giờ thuyết phục, vận động, lực lượng công an đã đưa được Võ Xuân Hưng (32 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa) cố thủ trong nhà sau khi chém người gây thương tích về trụ sở công an làm việc.



Lực lượng cơ động được điều động đến hiện trường. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, giữa Hưng và vợ xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó người vợ đã ôm con bỏ nhà đi. Lúc này người chị gái của vợ Hưng đến nói chuyện với Hưng rồi lại xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hưng dùng dao tấn công gây thương tích chị gái của vợ. Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã đến làm việc nhưng Hưng đã không hợp tác. Nghi can chạy vào nhà khóa trái cửa, cố thủ bên trong và hăm dọa sẽ cho nổ bình gas nếu lực lượng công an đến gần.

Công an TP.Biên Hòa đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát phòng cháy chữa cũng được huy động để ứng cứu.

Sau hơn 1 giờ thuyết phục, nghi can đã chấp nhận mở cửa về trụ sở làm việc lấy lời khai.