Đồng Nai: Dùng súng truy đối thủ, bắn nhầm người đi đường

Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Khải (34 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) về hành vi sử dụng súng gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Kim Liên (33 tuổi, ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) và Ngô Tấn Huỳnh (24 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) sống chung với nhau như vợ chồng tại ấp Tập Phước (Long Phước, Long Thành, Đồng Nai) hơn 2 năm nay. Do mâu thuẫn nên Liên muốn dọn đồ đi nhưng Huỳnh không cho đi. Vì vậy, Liên đã gọi điện thoại cho Tạ Văn Đường (24 tuổi, ngụ xã Long Phước, Long Thành) nhờ giúp đỡ.



Khải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 2-3, Đường kêu Khải cùng 3 người khác đi giúp Liên dọn đồ. Khi đi, Khải cầm theo một khẩu súng bên trong có 6 viên đạn. Đến nơi, Đường và những người khác vào phòng trọ của Liên để giúp dọn đồ, còn Khải đứng ngoài để chờ.

Lúc này, Huỳnh đi về phía Khải đang đứng và nói chuyện điện thoại. Thấy vậy, Khải đến nói "mày ăn hiếp đàn bà còn điện người xuống đây làm gì" và dùng tay đánh vào mặt Huỳnh khiến thanh niên này ngã. Bị Khải đánh, Huỳnh đánh lại Khải.

Khải rút súng bắn về phía Huỳnh nhưng không trúng. Thấy vậy, Huỳnh bỏ chạy và nhảy lên chiếc xe ô tô anh PĐQ (36 tuổi, quê Bình Định) điều khiển đang dừng ở đó. Do nghĩ đó là xe của đồng bọn Huỳnh, Khải chĩa súng vào bên trong xe bắn thêm một phát nữa trúng anh Q. khiến nạn nhân bị thương tích ở trán.

Sau khi gây án, nhóm của Huỳnh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân Q. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Thành.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an xã Long Phước điều tra, vận động, Khải đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng, 8 viên đạn (đầu đạn cao su) và một vỏ đạn đã qua sử dụng.