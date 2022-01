Ngày 24-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Công an TP Biên Hòa điều tra vụ ẩu đả, khiến một người tử vong, một người khác bị thương tại phường Hố Nai (TP Biên Hòa).



Đồng thời, cơ quan công an đã bắt giữ một số nghi can liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.



Hiện trường vụ án xảy ra. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, tối 23-1, Nguyễn Thị Đào (ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) bị một nhóm thanh niên ở khu vực phường Hố Nai đánh. Sau khi bị đánh, Đào đã gọi điện cho anh trai là Nguyễn Minh Chiến đến để cùng giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này Chiến rủ thêm Vũ Minh Nhật (ngụ TP Biên Hòa), Hùng (chưa rõ lai lịch) và một người bạn khác đến khu phố 12 (phường Hố Nai, TP Biên Hòa) để giải quyết chuyện của em gái.

Khi đến đây, giữa nhóm của Chiến và thanh niên tại phường Hố Nai xảy ra xô xát đánh nhau.

Hậu quả, Nguyễn Minh Chiến bị đâm trọng thương và tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn Hùng cũng bị thương ở đầu.

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an đã xác định được một số nghi can liên quan đến vụ ẩu đả. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các người liên quan.