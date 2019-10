Đồng Nai: Một phụ nữ vay tiền tỉ bằng sổ đỏ giả

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy An (29 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Vào ngày 9-7, Nguyễn Thị Thúy An đến một văn phòng công chứng ở TP Long Khánh mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm hợp đồng vay tiền Nguyễn Văn Tới (quê Hải Phòng) số tiền 1,2 tỉ đồng.

Lúc này nhân viên của Văn phòng Công chứng nghi vấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả nên báo cơ quan công an. Sau đó, An được mời về trụ sở làm việc và xác nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được làm giả.