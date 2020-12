Đồng Nai: Nghi là kẻ trộm nên cự cãi rồi đâm chết nạn nhân

Ngày 24-12, Công an TP Long Khánh đã bàn giao nghi can Tạ Bá Hùng (18 tuổi, ngụ phường Xuân Thanh, TP Long Khánh) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Tạ Bá Hùng là nhân viên của quán Beer Club 1986 nằm trên đường Nguyễn Trãi (phường Xuân Hòa, TP Long Khánh).



Hung khí gây án tại hiện trường. Ảnh: CALK.

Vào khoảng 2 giờ ngày 22-12, Hùng trên đường đi chơi về quán thì phát hiện Phạm Minh Hải (26 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai) đang đứng gần quán. Nghi Hải có biểu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản nên Hùng dừng lại kiểm tra.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hải dùng dao tự chế chém Hùng nhưng không trúng. Ngay lập tức, Hùng dùng dao bấm đâm Hải trúng vào vùng cổ làm Hải gục tại chỗ.

Sau đó, Hùng liền đưa Hải đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu rồi bỏ trốn.

Đến sáng cùng ngày, biết tin Hải đã tử vong và được Công an TP. Long Khánh vận động đầu thú nên Hùng đã đến Công an TP. Long Khánh trình diện, khai báo hành vi phạm tội của mình.