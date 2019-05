Đồng Nai: Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất 90%/tháng

Trước đó, ngày 9-5, tại thị trấn Tân Phú, công an bắt quả tang ba người trên đang thu tiền lãi của một người dân. Qua điều tra, Tuấn khai nhận có cho bà TTP (ngụ thị trấn Tân Phú) vay 60 triệu đồng từ giữa tháng 2-2019 với lãi suất 90%/tháng.



Khám xét nơi ở của Tuấn, công an thu giữ bốn áo giáp chống đạn, dũ ba khúc, đạn bi và một can nghi là acid. Đường dây cho vay lãi nặng này do Tuấn cầm đầu hoạt động hơn nửa năm nay, địa bàn cho vay từ thị trấn Tân Phú và xã Phú Lâm (huyện Tân Phú).

Lâu nay tín dụng đen trên địa bàn Đồng Nai chủ yếu do những người ở các tỉnh phía Bắc vào hoạt động chứ ít khi người ở địa phương làm việc này.



Áo giáp chống đạn, dũ ba khúc... bị công an thu giữ. Ảnh: VH

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết phần lớn các băng nhóm, tổ chức chuyên cho vay lãi nặng này đều từ các địa phương khác đến hoạt động. Trong một số băng nhóm đã bị cơ quan công an phát hiện, triệt phá có nhiều người quê Hà Nội, Hải Phòng… “Những đối tượng cầm đầu thường thuê nhà trọ, rủ rê một số đối tượng không có công ăn việc làm đi phát tờ rơi quảng cáo, thu tiền góp và sẵn sàng ra tay uy hiếp khi con nợ không có tiền trả…” - Đại tá Kim cho biết thêm.

Theo báo cáo của công an tỉnh, trong năm 2018 lực lượng công an đã phát hiện 13 nhóm/92 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng. Đặc biệt tại địa bàn TP Biên Hòa, lực lượng công an xác định được sáu nhóm/43 người hoạt động chủ yếu tại các phường Tân Hiệp, Long Bình và các xã Tam Phước, Hóa An… Ngoài ra, công an tỉnh còn phát hiện khoảng 20 người hoạt động riêng lẻ trên địa bàn TP Biên Hòa. Công an cũng đã bắt hai người về tội giết người xuất phát từ việc đòi nợ thuê…