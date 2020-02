Đồng Nai: Qua camera, công an kịp ngăn vụ huyết chiến

Ngày 8-2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh niên khoảng 10 người mang theo hung khí để đi đánh nhau với một nhóm khác.



Hung khí công an thu giữ. Ảnh: CAĐN

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, qua hệ thống camera an ninh, vào lúc 22 giờ 45 đêm 7-2, Công an phường Trảng Dài phát hiện có một nhóm trên 10 thanh niên trên tay mang theo dao lê, mã tấu, kiếm di chuyển trên đường Bùi Hữu Nghĩa.

Ngay sau đó, công an phường đã thông báo các Tổ tuần tra 262 của Công an TP Biên Hòa và công an các đơn vị Tân Phong, Trung Dũng tổ chức phối hợp truy bắt 9 nghi can, thu giữ 5 dao lê, mã tấu.

Qua đấu tranh, nhóm thanh niên này khai nhận đang chuẩn bị đi đánh nhau với một nhóm khác trên điạ bàn TP Biên Hòa.

Công an Biên Hòa đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý.