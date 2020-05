Đồng Nai: Sát hại anh ruột sau khi cãi nhau

Ngày 1-5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Hòa (TP Biên Hòa) khiến khiến một người tử vong.

Nạn nhân trong vụ án là anh Huỳnh Long Hậu (32 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa). Nghi can được xác định là Huỳnh Long Khanh (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), em ruột của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, trước đó chiều 30-4, giữa hai anh em Hậu và Khanh có xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc cãi vã thì Khanh gây án mạng. Gây án xong, Khanh đến công an đầu thú.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ.