Công an tỉnh Đồng Nai đang truy quét mạnh tội phạm mua bán, chế tạo, tàng trữ các loại hung khí, vũ khí, thu giữ nhiều tang vật có độ sát thương cao, kể cả vũ khí quân dụng.

Dùng “hàng nóng” thanh toán nhau

Mới đây, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, công an kiểm tra hành chính nhà của Tuấn ở khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân; phát hiện Tuấn tàng trữ khẩu súng Rulo cùng tám viên đạn.

Tuấn khai là mua súng, đạn trên từ một người không rõ lai lịch ở khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh với giá 4 triệu đồng.



Số vũ khí đã nâng cấp thành vũ khí quân dụng bị Công an tỉnh Đồng Nai

thu giữ tại nơi ở của Phạm Phong Nhân. Ảnh: VH

Trước đó, trong lúc phá rã hai nhóm thanh niên thanh toán tại khu vực trước cổng nghĩa trang thuộc phường Tân Biên, một thanh niên đã nổ súng bắn đạn cao su về phía công an để bỏ chạy nhưng rất may là không trúng ai.

Xa hơn, ngày 12-4, Công an phường Phước Tân phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Biên Hòa bắt tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Đặng Ngân Vũ (36 tuổi) cầm đầu, thu giữ tại nơi ở của nghi can này cả “kho” hung khí, vũ khí gồm bốn khẩu súng, đạn và hàng trăm dao tự chế, hàng chục roi điện, đèn pin, bình xịt hơi cay.

Trong chuyên án ma túy mà Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Long và Nguyễn Văn An (cùng ngụ huyện Trảng Bom) cùng đồng phạm, thu nhiều khẩu súng và hàng chục viên đạn.

Mua súng về rồi “nâng cấp”

Có người sau khi lên mạng mua các loại súng công cụ hỗ trợ rồi về mày mò nâng cấp thành vũ khí quân dụng.



“Kho vũ khí” trong nhà của Đặng Ngân Vũ ở TP Biên Hòa.

(Ảnh do công an cung cấp)

Cuối tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Phạm Phong Nhân (quê An Giang), thu giữ khẩu súng bắn đạn mã tử “P228 Stainless” đã được Nhân nâng cấp thành súng bắn được đạn quân dụng.



Nhân khai đã mua khẩu súng trên mạng, sau đó xem cách chế tạo súng trên mạng nên mày mò nâng cấp, bắn được đạn K59. Khi bị công an bắt, nơi ở của Nhân còn 30 viên đạn K59.

Trước đó, Thạch Thanh Thịnh (ngụ huyện Trảng Bom) lên mạng mua năm khẩu súng bắn đạn bi, đạn cao su về cải tiến thành súng bắn đạn quân dụng, cất giấu ở nhà tại huyện Trảng Bom thì bị công an bắt giữ về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngăn chặn tội phạm “hàng nóng”

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, công an, chính quyền các địa phương đã vận động và người dân đã mang giao nộp hơn 500 khẩu súng các loại, trong đó có gần 20 khẩu súng quân dụng, hơn 5.000 viên đạn các loại, hơn 65 quả lựu đạn, đầu đạn, mìn, khoảng 100 công cụ hỗ trợ và hàng ngàn vũ khí thô sơ.

Công an xử lý gần 200 vụ với gần 300 người về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây án hoặc vi phạm hành chính khác, thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng ngàn viên đạn các loại cùng nhiều công cụ, hung khí nguy hiểm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết công an tỉnh sẽ tiếp tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm quy mô lớn; phối hợp với công an các địa bàn giáp ranh như TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu... để kịp thời ngăn chặn, xử lý các băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh.•