Đồng Nai: Thành lập Công an thành phố Long Khánh

Chiều 30-5, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định về việc thành lập Công an TP Long Khánh.



Quang cảnh lễ công bố Quyết định.

Căn cứ vào Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ công an đã có quyết định thành lập Công an TP Long Khánh do Đại tá Ngô Quang Tuấn làm Trưởng Công an thành phố. Trước mắt, đơn vị có 217 cán bộ, chiến sĩ và 7 hợp đồng lao động nhận công tác ở Công an TP Long Khánh.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng có quyết định điều động và bổ nhiệm 26 cán bộ hiện đang công tác tại Công an thị xã Long Khánh đến nhận công tác tại 5 Công an phường: Bảo Vinh, Suối Tre, Xuân Tân, Xuân Lập, Bàu Sen (thuộc Công an TP Long Khánh).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đề nghị tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Long Khánh tập trung triển khai chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, xây dựng lại quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cho cấp trên triển khai có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, biện pháp về bảo vệ an ninh Tổ quốc….

Đối với các đơn vị Công an phường mới thành lập, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhanh chóng ổn định hoạt động, xây dựng quy trình, quy chế làm việc, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm.