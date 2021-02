Đồng Nai: Thanh niên cất 2 ba lô ma túy trong khách sạn

Ngày 22-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Long (26 tuổi) và Nguyễn Văn An (30 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

An và Long là nghi can đã thực hiện vụ vận chuyển gần 20kg ma túy đã được lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tại khu vực thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất).



Khoảng 20 kg ma túy bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra của công an, rạng sáng 5-2, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào một khách sạn tại thị trấn Dầu Giây bắt quả tang Long đang vận chuyển 2 ba lô có chứa 20 gói ma túy đá (khoảng 20kg).

Qua đấu tranh ban đầu, Long khai số ma túy trên được bạn là An nhờ đi nhận hộ rồi mang về giao lại cho An tại một căn nhà ở xã Bình Minh (huyện Trảng Bom). Tuy nhiên, khi Long chưa kịp giao số ma túy cho An đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Từ lời khai của Long, ngay sau đó cơ quan công an bắt khẩn cấp đối với An và thu giữ một số tang vật liên quan.

Bước đầu tại cơ quan công an, An khai trước đó có điện thoại và gửi vị trí định vị để nhờ Long liên lạc với một thanh niên chưa rõ lai lịch nhận 2 ba lô có chứa số ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.