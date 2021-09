Tối 30-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ ma túy lớn tại các tỉnh phía Nam.

Theo cơ qan công an, năm 2020, các trinh sát phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Đường dây này đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an.

Bộ Công an giao Công an Đồng Nai tổ chức triệt xóa đường dây tội phạm này. Giám đốc Công an Đồng Nai đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa.

Ngày 5-2-2021, Công an Đồng Nai đã tổ tổ chức bắt quả tang 8 nghi can đang vận chuyển 20kg ma túy đá vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ.



Thiếu tướng Vũ Hồng Văn Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (áo đen bên phải) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: AX.



Mở rộng điều tra Công an Đồng Nai phát hiện, thời gian tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các nghi can đã lợi dụng các xe nhận diện luồng xanh để vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh miền Trung vào địa bàn Đồng Nai, sau đó đưa đi tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Vì vậy, Giám đốc Công an Đồng Nai - Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tổ chức đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian đeo bám, trưa 30-9, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc), lực lượng đã bao vây bắt giữ thêm 8 nghi can thu giữ gần 50kg ma túy đá, 1 khẩu súng, 10 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Trực tiếp chỉ các lực lượng tham gia phá án tại hiện trường, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã biểu dương tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy của lực lượng công an. Đồng thời ông chỉ đạo các lực lượng khẩn trưởng mở rộng điều tra, truy các đối tượng liên quan và thu giữ tang vật