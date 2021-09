Ngày 2-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã mời làm việc với Nguyễn Minh Tiến (27 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine Vero Cell phòng ngừa dịch COVID-19 trên mạng xã hội.



Công an làm việc với Tiến tại trụ sở Công an phường Tân Biên. Ảnh: AX

Thông tin từ cơ quan công an, ngày 1-9, UBND phường Tân Biên tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bệnh viện Âu Cơ (phường Tân Biên), loại vaccine Vero Cell.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Minh Tiến lên mạng xã hội Facebook để đọc thông tin thì thấy trên trang facebook của một cá nhân (không nhớ rõ địa chỉ) có đăng tải thông tin về một người vừa chích vaccine ở Bệnh viện Âu Cơ (phường Tân Biên) bị sốc phản vệ phải đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 15 giờ chiều, Tiến thấy trên một tài khoản facebook của một cá nhân khác đăng hỏi “có ai biết về vụ chích vaccine ở Tân Biên bị té xỉu không?” thì Tiến vào comment (bình luận) nội dung: “Ở khu 8, chích xong rút kim ra dãy đành đạch”.

Sau đó, nhận thấy thông tin của mình đăng tải về sự việc trên là không chính xác nên Tiến đã gỡ bỏ.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, thông tin của Tiến đăng tải về sự việc tiêm vaccine nói trên là hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận và gây bất bình cho nhiều người dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Biên đưa Tiến về trụ sở công an phường để làm việc.